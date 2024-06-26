Минобороны подало иск на 38 млн рублей к заводу по делу Шамарина

Фото: Пресс-служба Минобороны

Минобороны подало в суд на пермский телефонный завод «Телта», руководство которого фигурирует в деле о коррупции начальника Главного управления связи ВС генерала Вадима Шамарина. Иск на 38,8 миллиона рублей поступил в Арбитражный суд Москвы, сообщил ТАСС.

«Арбитражный суд Москвы, рассмотрев вопрос о принятии искового заявления к ответчику ОАО ПТЗ „Телта“ о взыскании денежных средств в размере 38,784 миллиона рублей», — указано в документе, который поступил в распоряжение агентства.

Исковое заявление Минобороны приняли, по делу возбудили производство. По данным следствия, генеральный директор и главбух пермской компании с апреля 2016 года по октябрь прошлого передал Шамарину 36 миллионов рублей за наращивание объемов поставляемой продукции по госконтрактам для нужд оборонного ведомства и общее покровительство.

Начальника Главного управления связи Вооруженных сил России арестовали в мае. Во время одного из заседаний Шамарин сообщил, что готов полностью сотрудничать со следствием.

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