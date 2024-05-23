Начальника Главного управления связи ВС РФ арестовали по делу о взятке

РИА «Новости»: генерала Шамарина арестовали по делу о крупной взятке

Начальника Главного управления связи ВС России генерала Вадима Шамарина арестовали по делу о получении особо крупной взятки. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Шамарин также является заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, отметил «Коммерсант». По информации источника издания, Шамарина задержали, у него уже провели обыски. После этого генерала доставили на допрос.

Материалы дела рассматривают в 235-м гарнизонном военном суде, добавил источник газеты. Детали в настоящее время неизвестны.

В суде РИА «Новости» сообщили, что ходатайство об аресте Шамарина удовлетворили.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Вадиму Шамарину», — подчеркнула собеседница агентства.