Арестованное имущество генерала обороны Попова осталось в его собственности

Адвокат Дюкин: судьбу имущества экс-замминистра обороны Попова решит суд

Фото: РИА «Новости»

Имущество бывшего замминистра обороны Павла Попова арестовали, но оно все равно находится в его собственности. Об этом ТАСС заявил адвокат Игорь Дюкин.

Он объяснил, что наложенный на имущество арест запрещает его продавать или дарить. Подсудимый продолжает владеть недвижимостью и имеет право ей пользоваться.

«Обеспечительный арест, наложенный на имущество Попова, касается лишь операций с этим имуществом», — отметил адвокат.

Дальнейшую судьбу имущества решат после приговора суда.

По делу о мошенничестве арестовали загородный дом Попова и подсобные строения. Арест на них наложили для обеспечения приговора в части взысканий. Бывшего замминистра обороны обвинили в том, что он вместе с сообщниками присвоил 30 миллионов рублей, выделенных на функционирование парка «Патриот». По версии следствия, украденные средства генерал потратил на благоустройство собственного загородного участка. Свою вину Попов не признал.

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