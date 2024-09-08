Арестованное имущество генерала обороны Попова осталось в его собственности

Имущество бывшего замминистра обороны Павла Попова арестовали, но оно все равно находится в его собственности. Об этом ТАСС заявил адвокат Игорь Дюкин.

Он объяснил, что наложенный на имущество арест запрещает его продавать или дарить. Подсудимый продолжает владеть недвижимостью и имеет право ей пользоваться.

«Обеспечительный арест, наложенный на имущество Попова, касается лишь операций с этим имуществом», — отметил адвокат.

Дальнейшую судьбу имущества решат после приговора суда.

По делу о мошенничестве арестовали загородный дом Попова и подсобные строения. Арест на них наложили для обеспечения приговора в части взысканий. Бывшего замминистра обороны обвинили в том, что он вместе с сообщниками присвоил 30 миллионов рублей, выделенных на функционирование парка «Патриот». По версии следствия, украденные средства генерал потратил на благоустройство собственного загородного участка. Свою вину Попов не признал.