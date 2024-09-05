Имущество экс-замглавы Минобороны Попова арестовали

Суд решил арестовать загородный дом и подсобные строения бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Там уточнили, что имущество Попова арестовали в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий судом.

В ведомстве добавили, что у замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова арестовали автомобиль и мотоцикл марки Harley-Davidson.

Накануне Попову предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, генерал, Шестеров, глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и их сообщники украли 30 миллионов рублей, которые предназначались на развитие парка. На эти деньги Попов благоустроил собственный дачный участок.