Имущество экс-замглавы Минобороны Попова арестовали

СК: суд арестовал загородный дом и подсобные строения экс-замглавы МО РФ Попова

Zamir Usmanov / Global Look Press
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Суд решил арестовать загородный дом и подсобные строения бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Там уточнили, что имущество Попова арестовали в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий судом.

В ведомстве добавили, что у замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова арестовали автомобиль и мотоцикл марки Harley-Davidson.

Накануне Попову предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, генерал, Шестеров, глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и их сообщники украли 30 миллионов рублей, которые предназначались на развитие парка. На эти деньги Попов благоустроил собственный дачный участок.

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