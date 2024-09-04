Экс-замминистра обороны предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему замминистра обороны Павлу Попову предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, Попов вместе с замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, главой парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым и другими сообщниками похитили 30 миллионов рублей, выделенных на функционирование парка. Как ранее сообщалось, украденные деньги генерал потратил на благоустройство собственного дачного участка.

Сам бывший замминистра не признал вину, но некоторые фигуранты дела согласились сотрудничать со следствием и дают признательные показания.

Ранее в правоохранительных органах рассказали, в каких условиях Попов будет находиться в следственном изоляторе.