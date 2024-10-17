Арашуков извинился перед Кадыровым и попросил помощи

Осужденный за убийство сенатор Арашуков попросил прощения и помощи у Кадырова

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение за убийство, попросил у главы Чечни Рамзана Кадырова прощения и помощи. Свое обращение экс-чиновник опубликовал в Instagram*.

«Я хотел тебе сказать уже давно, но все ждал, когда смогу это сделать, глядя в глаза, при личной встрече… Пока такой возможности нет, я обращаюсь здесь сегодня вынужденно. <…> Я прошу простить меня ради Аллаха, я признал свои ошибки», — сказал он.

Он добавил, что никогда не делал намеренно того, что могло бы «разозлить или обидеть» Кадырова.

Экс-сенатор попросил у главы Чечни содействия. Однако Арашуков не конкретизировал, в какой именно помощи он нуждается. Бывший чиновник также назвал Кадырова дорогим старшим братом.

Бывшего сенатора Арашукова и его отца приговорили к пожизненному заключению. Их признали виновными в создании преступного сообщества, организации двух убийств и хищении газа на 4,4 миллиарда рублей.

Ранее суд рассмотрел апелляцию защиты Арашуковых по обжалованию пожизненного заключения и отклонил ее.

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