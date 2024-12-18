Власти Украины готовы на все, поэтому организовали убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive сравнил их с пассажирами «Титаника».

«Это похоже на то, как, если бы кто-нибудь из пассажиров „Титаника“, который не умеет плавать, попал в ледяную воду и пытался ухватиться за все, что угодно, лишь бы остаться на плаву. Это то, что сейчас делает Украина», — сказал он.

Джонсон объяснил, что некоторые люди в критической ситуации способны на необдуманные поступки. Он предупредил Украину, что чудесное спасение не произойдет.

Убийство Кириллова не имело военного значения, заявил ранее американский разведчик Скотт Риттер. Он согласился с Россией в том, что Украина устроила теракт.

Генерал вместе с помощником погибли у дома на Рязанском проспекте в Москве. Преступники спрятали взрывное устройство на припаркованном самокате.