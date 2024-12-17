От взрыва, при котором погиб генерал Кириллов, затрясся весь дом

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Позже стало известно, что в результате погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель. Очевидица происшествия рассказала 360.ru о силе взрыва.

«Было громко, и дом трясся», — заявила она.

Сам взрыв собеседница 360.ru не видела, поскольку ее окна выходят на другую сторону. Также она подтвердила время происшествия — 06:12 утра.

По предварительным данным, сдетонировало взрывное устройство, закрепленное на электросамокате. Разрушились стекла подъезда с первого по третий этаж. Ударная волна повредила два автомобиля, припаркованных рядом. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала генерала Кириллова человеком, который шел с открытым забралом за Родину и правду и много лет последовательно и системно разоблачал преступления англосаксов.