Минобороны России сообщило о трагической гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в результате «подлого террористического акта». Некролог опубликовали в издании «Красная Звезда» .

Оборонное ведомство отметило, что Кириллов внес значительный вклад в обеспечение безопасности страны, а также в развитие и повышение боеготовности войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

«Игорь Анатольевич был убежден, что только личным примером отношения к исполнению воинского долга и высоким профессионализмом при выполнении боевых задач каждого офицера создается подлинный авторитет войск РХБ защиты», — сказано в некрологе.

Кириллов достойно и успешно выполнял сложные государственные задачи, поставленные руководством Минобороны и страны. В частности, речь идет о разоблачении провокаций «Белых касок» в Сирии и британских манипуляций с запрещенными веществами в Солсбери и Эймсбери.

Он был наставником для многих молодых специалистов, вдохновлял их на исследования и внедрение новых идей, участвовал в создании современных образцов вооружений и военной техники.

Ранее первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия потребует от международного сообщества осудить убийц генерала Кириллова.