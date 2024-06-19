Американскому солдату во Владивостоке вынесли приговор

Первомайский районный суд Владивостока признал военнослужащего из США Гордона Блэка виновным в угрозе убийством и краже. Мужчину приговорили почти к четырем годам колонии общего режима, сообщил «Интерфакс» .

«Назначить наказание в виде трех лет девяти месяцев колонии общего режима», — объявил судья.

Гражданский иск на 10 тысяч рублей, который подала потерпевшая, удовлетворили. Адвокат заявил, что обжалует вердикт.

Приговор отличался от того наказания, которое запрашивал прокурор — четыре года восемь месяцев в колонии-поселении. Защита настаивала на невиновности. Сам Блэк не признал вину в угрозе убийством, но заявил, что доверяет суду.

Американского военного задержали в начале мая по подозрению в краже. Он приехал из Южной Кореи к жительнице Владивостока и остановился на улице Сахалинской. Во время ссоры мужчина схватил знакомую за горло, а потом забрал 10 тысяч рублей.