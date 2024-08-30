Аферисты придумали аферу с цифровым рублем для обмана пенсионеров

Мошенники стали рассылать пенсионерам фишинговые ссылки под предлогом оформления отказа от получения пенсии в виде цифрового рубля. Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала РИА «Новости» о новой схеме обмана.

По ее словам, фейк о переводе социальных и пенсионных выплат в цифровой рубль всплыл в интернете год назад. Пользователи мессенджеров тиражировали объявление о необходимости написать отказ от перевода пенсии в электронную валюту. Мошенники предлагали сделать это онлайн, сообщив код из СМС.

Храпунова сообщила, что эта схема сработала не так эффективно, как хотели злоумышленники, потому что многие пенсионеры предпочли лично сходить в МФЦ для «подачи заявления». Поэтому они придумали новый сценарий.

«Сейчас наблюдается аналогичная активность, но, с учетом прошлогодних просчетов, злоумышленники используют фишинговые ссылки», — сказала специалист.

Кроме того, мошенники стали выманивать данные россиян для входа в личный кабинет на госуслугах. Храпунова сообщила, что они представлялись сотрудниками «Россетей».