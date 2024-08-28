Аферисты начали взламывать аккаунты россиян на «Госуслугах» от имени энергетиков

Мошенники стали получать доступ к личным кабинетам россиян на портале Госуслуг под видом сотрудников «Россетей». Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова сообщила об этом РИА «Новости» .

«Недавно мошенники активно начали эксплуатировать легенду о необходимости установки или замены приборов учета электроэнергии», — сказала она.

Храпунова предупредила, что аферисты представлялись сотрудниками «Россетей». Они под предлогом оформления замены счетчиков выманивали персональные данные пострадавших, логин и пароль от их аккаунтов на «Госуслугах».

Только во втором квартале 2024 года, по оценкам Центробанка, мошенники украли со счетов россиян около 4,8 миллиарда рублей. Банки засекли почти 257 тысяч подозрительных операций. Среди пострадавших оказалась певица Лариса Долина, сообщили «Известия». Аферисты вынудили ее продать квартиру.