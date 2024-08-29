Стремление халявы неискоренимо. Россиянам объяснили успех телефонных аферистов

Мошенники успешно вымогают средства у людей, поскольку в характере многих жертв заложены жадность и стремление получить что-то даром. Об этом 360.ru сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Таким образом он ответил на вопрос о способе обмана россиян сообщениями о «крупных выигрышах». Для получения «денежного приза» злоумышленники просят перейти по фишинговой ссылке, чтобы затем выкрасть учетные или банковские данные.

«Схема не новая, такие вещи периодически всплывают как повод, чтобы мошенник „зацепил“ свою жертву. Жадность и стремление что-то получить на халяву неискоренимы, поэтому мошенники это эксплуатируют. Люди все равно реагируют и надеются на какое-то чудо. Если человек делает первый шаг или второй, то от него требуют больше и больше, пока „не разденут, как липку“», — сказал он.

Ульянов отметил, что лично не знает случаев, когда человек просто ни с чего получал огромную сумму.

«Изначальный скепсис должен быть в отношении таких предложений, история с бесплатным сыром актуальна. Не нужно думать, что кто-то спит и видит, чтобы дать вам миллионы», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что аферисты начали взламывать аккаунты россиян на «Госуслугах» от имени энергетиков.