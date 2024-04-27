Адвокаты фигуранта дела замминистра обороны обжаловали арест | 360°

Криминал 27 апреля 2024, 22:02 Адвокаты фигуранта дела замминистра обороны обжаловали арест Обвиняемый в даче взятки замминистру обороны Иванову Фомин обжаловал свой арест РИА «Новости»

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Совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки замминистра обороны Тимуру Иванову, обжаловал свой арест. О регистрации апелляционной жалобы говорится в электронной картотеке Басманного суда Москвы.

Бизнесмен обжаловал постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 27 апреля.

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По версии следствия, Фомин оказывал услуги имущественного характера Иванову, предпринимателю Сергею Бородину и другим лицам «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания». Его обвинили в даче взятки.

Днем ранее сообщили, что защита Бородина также обжаловала его арест. Бизнесмен проходит по делу как обвиняемый. Его отправили в СИЗО до 23 июня.

Иванов также арестован. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. В оборонном ведомстве он курировал работу военно-строительного комплекса.

Ранее Басманный суд принял решение об аресте бывшего подчиненного Иванова — Антона Филатова, обвиняемого в растрате в особо крупном размере.