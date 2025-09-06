Адвокат объяснил, зачем мошенникам паспорта покойных

Мошенники используют паспорта покойных для оформления сим-карт, дистанционного доступа к сервисам и получения чужих выплат. Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев рассказал об этом «Известиям» .

Документы, по его словам, нужны для операций с электронными кошельками, оформления микрозаймов, доступа к интернет-сервисам. Некоторые аферисты получали социальные пособия и разовые выплаты, используя паспорта покойных. Используются они также для открытия сим-карт и eSIM.

«„Серые“ номера им нужны для анонимизации звонков, регистрации в мессенджерах и на маркетплейсах», — сказал адвокат.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчине пришлось через прокуратуру доказывать, что он жив. Скончался вор, четыре года пользовавшийся украденным у него паспортом, не аннулированным правоохранителями при получении дубликата.