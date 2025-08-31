Жителю Санкт-Петербурга пришлось через прокуратуру доказывать, что он не умер

Житель Санкт-Петербурга Игорь Байков на протяжении двух месяцев пытается доказать, что не умер. Об этом РИА «Новости» сообщил его представитель Игорь Бурдинский.

В начале лета врач в поликлинике сказал мужчине, что тот значится в списке умерших. Вскоре после этого аналогичная ситуация произошла в банке, где Байков не смог получить деньги, поскольку по документам его также сочли мертвым.

По словам Бурдинского, четыре года назад у его клиента украли паспорт и ему пришлось получать новый. Ошибка произошла, поскольку скончался человек, долгое время пользовавшийся старым документом петербуржца.

«Мы обратились к прокурору, там согласились выступить в интересах Байкова. Нас уже вызывали на допрос в Следственный комитет», — сказал представитель потерпевшего.

