Сегодня 18:32 Чужой среди живых. Что делать, если по ошибке признали умершим? Юрист Матюшенков: петербуржца признали умершим из-за технической ошибки 0 0 0 Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Происшествия

Пенсия

Санкт-Петербург

Банки

Паспорта

Суд

Больницы

Преступления

Военные

Поликлиники

Гражданский кодекс

Петербуржец и ветеран СВО Игорь Байков уже больше двух месяцев пытается доказать полиции, суду и госучреждениям, что он жив. Все потому, что скончался вор, четыре года назад укравший его паспорт. Все это время преступник пользовался документом. Как могла произойти такая ситуация, в каких случаях могут по ошибке признать умершим и что делать, чтобы вернуть себе статус живущего, разбирался 360.ru.

Как участника СВО из Санкт-Петербурга ошибочно признали умершим Житель Санкт-Петербурга Игорь Байков оказался официально умершим в государственных базах данных. Обстоятельства выяснились в июне этого года, когда он пришел в поликлинику. От услышанного он почувствовал себя плохо, его доставили в больницу. После оказания помощи его выписали, назвав произошедшее случайностью. Однако тут проблемы не закончились. В банке петербуржцу отказали в доступе к счету, так как система также числила его среди умерших. Выплаты социальной помощи прекратились. В органах ЗАГС ему выдали документ, подтверждающий собственную кончину, а в похоронном бюро предоставили бумаги, связанные с захоронением. Когда мужчина обратился в больницу за своей медицинской картой, ему отказали, сославшись на его смерть, и направили в правоохранительные органы. Выяснилось, что по утерянному паспорту все это время жил человек, который его украл, а недавно он просто умер. Разбирательства длятся уже больше двух месяцев. Вероятнее всего, правоохранители не аннулировали старый документ, потому в момент смерти похитителя умершим был признан его изначальный владелец, рассказал заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Если вор не проходил никаких серьезных проверок, не ходил в банк пользоваться услугами и не посещал по этому паспорту государственные учреждения, то выявить факт использования чужого удостоверения довольно сложно, добавил эксперт. Особенно если документ был получен давно, а грабитель хотя бы отдаленно похож на подлинного владельца. Когда человека могут признать умершим Гражданина России суд может признать умершим в случаях: если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет; человек пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая. Тогда его признают умершим по истечении шести месяцев. Согласно статье 45 Гражданского кодекса России военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Фото: РИА «Новости»

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели и указать момент его предполагаемой гибели. По каким причинам живого человека могут ошибочно признать умершим Это может произойти, если человек инсценирует свою смерть — чтобы уйти от долгов, скрыться от уголовного или иного преследования или начать новую жизнь. Может просто уехать и долго не выходить на связь, что по закону после определенного срока приводит к признанию его умершим в суде. Передозировка, воздействие токсинов (некоторые вызывают паралич и угнетение жизненных функций) и сильное переохлаждение тоже могут сбить с толку. Например, когда нет пульса, дыхания и замедлено кровообращение из-за приема транквилизатора диазепама. Медицинские работники могут ошибочно выдать медицинское заключение о смерти одного человека на имя другого, полного тезки.

Фото: Marla Brose/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Практика знает несколько случаев, когда живого человека признавали мертвым. Например: В Свердловской области женщину лишили пенсии, перепутав с умершей тезкой;

В Краснодаре задержали дезертира, которого в 2013 году объявили умершим по иску матери;

Москвичка узнала о своем статусе «мертвой» при замене паспорта — родственники ошибочно опознали чужой труп;

Тагир С. в 2015 году обнаружил, что его объявили умершим еще восемь лет назад, хотя он официально работал и исправно платил налоги. Суд принял решение, опираясь на отсутствие данных, не проверив информацию в других ведомствах. Мужчина же просто уехал из города, и его сожительница утратила с ним связь. Каких-либо проверок никто не стал проводить, хотя сам гражданин не скрывался и продолжал взаимодействовать с органами государственной власти.

Фото: РИА «Новости»

Чем признание живого человека мертвым может быть опасным У этого есть свои юридические последствия, отметил Матюшенков. Все права и обязанности умершего либо прекращаются, либо переходят к наследникам — в том числе имущество. Счета блокируются, доступ к государственным услугам, таким как получение пособий, пенсий или медицинской помощи, перекрывается. Ведь для системы человека больше не существует. В поликлиниках или больницах могут отказать в выдаче медицинской карты или проведении лечения, отправляя человека в следственные органы для разбирательств. Также возникают проблемы с оформлением документов, голосованием, получением водительских прав или даже доступом к порталу госуслуг. Такой инцидент может нанести серьезный ущерб психическому здоровью. Узнав, что его официально признали умершим, человек может испытать шок, тревогу или панику, как это произошло с петербуржцем, которого пришлось госпитализировать из-за стресса.

Фото: РИА «Новости»

Постоянные бюрократические трудности, необходимость доказывать свою «жизнь» и отсутствие поддержки со стороны системы могут привести к чувству беспомощности, депрессии или даже посттравматическому стрессовому расстройству. Особенно тяжело это переживают люди, которые и без того находятся в уязвимом положении, например пожилые или одинокие. Куда обращаться «умершему», чтобы признали, что он жив В соответствии со статьей 46 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 302 ГК РФ (деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя). Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре, возмещается его стоимость.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

За какой срок «умерший» должен сообщить, что он жив В российском законодательстве нет четко установленного срока, в течение которого человек, ошибочно признанный умершим, должен сообщить о том, что он жив, чтобы восстановить свой правовой статус. Однако необходимо действовать быстро. Первым делом следует обратиться в ЗАГС для аннулирования свидетельства о смерти, предоставив документы, подтверждающие личность, и медицинские справки. Далее подать заявление в суд для восстановления правового статуса. Важно также уведомить банк, органы социальной защиты и другие учреждения о сложившейся ситуации. Задержка может привести к финансовым потерям, утрате имущества и дополнительным юридическим сложностям. Если ситуация сложная, стоит немедленно обратиться за помощью к юристу.