Адвокат назвал еще одно возможное наказание для Тимура Иванова

Обвиняемому в получении взятки замминистра обороны Тимуру Иванову могут назначить наказание не только в виде лишения свободы. Помимо этого, его могут оштрафовать, рассказал ТАСС адвокат и экс-следователь СК Андрей Гривцов.

По его словам, санкция части 6 статьи 290 УК РФ предусматривает назначение наказания в виде лишения свободы от восьми до 15 лет со штрафом до 70-кратной суммы взятки.

«Кроме того, возможно и назначение по этой статье наказания в виде штрафа как основного наказания», — рассказал юрист.

Чаще всего суд назначает виновным по этой статье наказание в виде лишения свободы со штрафом. Его максимальный размер не может превышать сумму в 500 миллионов рублей, указал Гривцов.

Заместителя министра обороны Тимура Иванова поместили под стражу в конце апреля этого года. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Суд также арестовал имущество, активы и счета замминистра. По данным СМИ, за пять лет службы Иванов приобрел себе дом площадью 1500 квадратных метров и раритетный лимузин.