Адвокат напавшего на мальчика в Шереметьево призвала отложить рассмотрение дела

Гражданин Белоруссии, которого обвиняют в нападении на ребенка в аэропорту Шереметьево, сейчас не понимает, что происходит. Об этом 360.ru заявила его адвокат Юлия Белякова.

Сторона защиты потребовала перенести рассмотрение дела, потому что подозреваемый не отдает отчет своим действиям и не может что-либо пояснить.

«Я считаю, что надо было отложить слушания по делу, провести освидетельствование и его психического состояния, и на момент того, что он указывает на какие-то имеющиеся психические заболевания. Нужно проверить, есть они, или нет», — отметила юрист.

По ее словам, подсудимый заявлял о том, что у него шизофрения, однако никаких справок об этом он не имеет.

«Сначала он придет в себя, и мы согласуем позицию, потому что сегодня было видно на судебном заседании, что с ним что-либо обсуждать бесполезно», — подчеркнула Витикова.

Она добавила, что у задержанного не было при себе запрещенных препаратов.

«Если и были какие-то, он употребил их до того, как его задержали», — объяснила адвокат.

Мужчина 26 июня схватил двухлетнего ребенка в аэропорту и швырнул его об пол. В результате мальчик получил перелом позвоночника.