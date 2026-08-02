Звание Героя России с начала СВО получили 111 десантников

С начала специальной военной операции звания Героя России удостоены 111 десантников. Об этом в День Воздушно-десантных войск сообщило Минобороны .

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником. Он отметил, что десантники всегда там, где труднее всего, и назвал их «крепче стали».

«Девиз „Никто, кроме нас!“ точно отражает славную историю ВДВ и характеризует их основное предназначение — выполнять ответственные задачи на самых трудных и опасных участках», — подчеркнул Белоусов.

Глава ведомства добавил, что сегодня десантники продолжают традиции предшественников и эффективно действуют в условиях специальной военной операции. Он пожелал им крепкого здоровья и новых побед.

Ранее бойцов Воздушно-десантных войск с праздником поздравил президент России Владимир Путин.