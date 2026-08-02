Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск, который отмечается сегодня, 2 августа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В рядах легендарной крылатой пехоты всегда служили люди крепкой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером, братской сплоченностью и взаимовыручкой», — указал глава государства.

Российский лидер особо отметил умелые и решительные действия десантников, которые сегодня защищают Россию в ходе спецоперации и проявляют героизм на фронте.

«Уверен, что личный состав Воздушно-десантных войск и впредь будет достойно решать поставленные задачи, вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности Отечества», — заключил Путин.

Ранее десантники с передовой поздравили сослуживцев с Днем ВДВ. Видео опубликовало Минобороны.