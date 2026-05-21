Захарова назвала плановыми пуски межконтинентальной ракеты «Сармат»

Испытательные пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на прошлой неделе носили плановый характер. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«Хотела бы отметить, что эти испытания носят плановый характер. Мне кажется, все было изложено в докладе президенту», — сказала дипломат.

Ранее глава государства Владимир Путин высоко оценил успешное испытание ракеты. По его словам, это стало большим событием в жизни страны.

В тот же день генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал «Сармат» военно-техническим шедевром. Он также отметил, что ракета призвана с миротворческой целью — не угрожать, а остудить пыл и сообщить о возможностях.

По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, по боевому запасу «Сармат» в несколько раз превышает иностранные аналоги.