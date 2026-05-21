Захарова назвала плановыми пуски межконтинентальной ракеты «Сармат»
Испытательные пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на прошлой неделе носили плановый характер. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Хотела бы отметить, что эти испытания носят плановый характер. Мне кажется, все было изложено в докладе президенту», — сказала дипломат.
Ранее глава государства Владимир Путин высоко оценил успешное испытание ракеты. По его словам, это стало большим событием в жизни страны.
В тот же день генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал «Сармат» военно-техническим шедевром. Он также отметил, что ракета призвана с миротворческой целью — не угрожать, а остудить пыл и сообщить о возможностях.
По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, по боевому запасу «Сармат» в несколько раз превышает иностранные аналоги.