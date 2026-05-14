Ракета «Сармат» превысила западные аналоги по мощности в несколько раз

Мантуров: «Сармат» по боевому запасу в несколько раз превышает западные аналоги

Новейший стратегический ракетный комплекс «Сармат» в несколько раз превышает иностранные аналоги по боевому запасу, в том числе речь о США. Об этом на съезде Союза машиностроителей России сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«По объемам и энерговооруженности, по боевому запасу в несколько раз превышает западные аналоги», — подчеркнул он.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу добавил ТАСС, что испытания «Сармата» — очень большой шаг, который продвигает страну на следующий уровень.

«Могу сказать, что это большой проект в области ракетостроения. Получить ракету глобальной дальности с такими характеристиками — большая победа науки, промышленности, конструкторов», — добавил Шойгу.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что во всем мире сейчас нет ракет, которые способны сравниться с «Сарматом».