Путин оценил успешное испытание «Сармата»

Успешное испытание нового ракетного комплекса «Сармат» стало большим событием в жизни страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова привел журналист «Вестей» Павел Зарубин.

«Это большое событие в жизни страны», — сказал глава государства.

В начале недели, 12 мая, командующий войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил об успешном пуске баллистической межконтинентальной ракеты «Сармат».

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявлял, что «Сармат» в несколько раз мощнее западных аналогов по энерговооруженности и боевому запасу. Секретарь Совета безопасности страны Сергей Шойгу отмечал, что испытания «Сармата» продвигают государство на следующий уровень.

Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркивал, что в мире нет аналогов «Сармату». Ракета способна гарантированно преодолевать все существующие и перспективные комплексы противовоздушной обороны.