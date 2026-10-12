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    Воинским подразделениям будут присваивать имена героев

    Путин подписал указ о присвоении имен героев воинским частям

    Фото: РИА «Новости»

    Батальонам, ротам и другим подразделениям ВС России будут присваивать почетные наименования в честь выдающихся государственных, военных деятелей и защитников Родины. Указ подписал российский лидер Владимир Путин и опубликовали на официальном портале правовых актов.

    Изменения внесли в Положение от 12 июля 2000 года № 1292, регламентирующие присвоение почетных наименований подразделениям, кораблям и организациям в составе силовых структур.

    Воинским частям будут давать имена героев, имеющих особые заслуги перед Отечеством, посмертно. Основанием для награждения станут отвага и мужество личного состава при выполнении различных задач, включая боевые, учебно-боевые и оперативно-служебные, а также успехи в полевой, воздушной, морской (специальной) выучке.

    Присуждать такие награды уполномочены министр обороны России и федеральные органы исполнительной власти.

    Ранее Путин присвоил двум подразделениям почетное наименование «гвардейский»..

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