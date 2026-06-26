Путин присвоил двум подразделениям почетное наименование «гвардейский»

Почетные наименования «гвардейский» получили 26-я ракетная Неманская Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригада и 35-й инженерно-саперный полк. Указы за подписью президента России Владимира Путина разместили на официальном портале правовых актов.
Личный состав обоих подразделений проявил массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество в ходе специальной военной операции, говорится в указах.
Ранее 83-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду наградили орденом Кутузова. Торжественная церемония прошла в городе Уссурийске, орден прикрепили к Георгиевскому знамени воинской части.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте