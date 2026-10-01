Путин поздравил Сухопутные войска с профессиональным праздником

Ратные традиции помогают бойцам Сухопутных войск с честью решать задачи в зоне СВО и на других стратегических направлениях, заявил президент России Владимир Путин. Поздравление военнослужащих с профессиональным праздником опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что страна гордится именами и подвигами героев прошлого, полководцев, офицеров и солдат, которые во все времена проявляли беспримерное мужество, самоотверженность и силу духа на полях сражений.

«Уверен, что вы и впредь будете демонстрировать высокий уровень подготовки, верность Присяге и долгу, надежно стоять на страже национальных интересов и безопасности страны», — добавил Путин.

Он пожелал военнослужащим успехов и всего наилучшего.

Ранее на сайте Центрального парка «Патриот» опубликовали программу празднования Дня Сухопутных войск. Торжественные мероприятия пройдут 3 и 4 октября.