В составе ВМФ России появился новый род войск

Полки беспилотных систем уже формируют в составе Военно-морского флота России, заявил главком ВМФ, адмирал флота Александр Моисеев. Интервью с ним опубликовал телеканал «Звезда» .

«У нас сформированы полки беспилотных систем. Они уже существуют. То есть это не просто какие-то планы, это объективная реальность сегодняшнего дня», — отметил Моисеев. По его словам, воинская часть такого типа, укомплектованная всем необходимым вооружением, есть на базе Северного флота.

Главком рассказал, что сейчас в структуре дивизионного состава командование видит два надводных дивизиона и один подводный.

«На следующий год мы закроем эту тему на Тихоокеанском флоте», — подытожил адмирал.

Ранее Моисеев заявил, что на вооружении России уже есть действующий носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Кроме того, подводники переходят на новое поколение подлодки «Борей» с баллистическими ракетами морского базирования «Булава».