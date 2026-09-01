МЧС представило прототип беспилотного противопожарного комплекса на ВЭФ
На стенде МЧС на полях Восточного экономического форума представили прототип беспилотного противопожарного комплекса. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
«Он поднимает до 120 килограмм, это предельная мощность. Универсальный пожарный комплекс», — рассказал представитель министерства.
Аппарат оснастили пожарным рукавом, через который подается концентрат — пена с водой. Через сопла жидкость подается на очаг. Прототип уже проходил испытания в воздухе.
Также МЧС показало поисковые БПЛА и технику повышенной проходимости.
Президент России Владимир Путин ранее поприветствовал участников и гостей ВЭФ. Он назвал форум уникальной площадкой для развития Дальнего Востока.