МЧС представило прототип беспилотного противопожарного комплекса на ВЭФ

На стенде МЧС на полях Восточного экономического форума представили прототип беспилотного противопожарного комплекса. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

«Он поднимает до 120 килограмм, это предельная мощность. Универсальный пожарный комплекс», — рассказал представитель министерства.

Аппарат оснастили пожарным рукавом, через который подается концентрат — пена с водой. Через сопла жидкость подается на очаг. Прототип уже проходил испытания в воздухе.

Также МЧС показало поисковые БПЛА и технику повышенной проходимости.

Президент России Владимир Путин ранее поприветствовал участников и гостей ВЭФ. Он назвал форум уникальной площадкой для развития Дальнего Востока.