В России завершили создание системы единого воинского учета

В Минобороны завершили создание государственной системы единого воинского учета. Об этом сообщил на заседании коллегии глава военного ведомства Андрей Белоусов

«Одно из достижений в этой сфере — завершение создания государственной системы единого воинского учета», — сказал он.

Также глава Минобороны добавил, что в ведомстве приняли меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта».

Единый реестр воинского учета — централизованная государственная информационная система, созданная для оперативного взаимодействия военкоматов с мобилизационным ресурсом страны. В полноценном режиме реестр начал работать в стране с мая.

В ходе заседания Белоусов заявил об увеличении плана набора на военную службу по контракту. Также он отметил, что показатели плана комплектования выполняются.