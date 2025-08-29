Белоусов: в 2025 году план набора на военную службу по контракту увеличен

В 2025 году Минобороны увеличило план набора на военную службу по контракту. Об этом заявил на заседании коллегии глава военного ведомства Андрей Белоусов

«В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели плана комплектования в целом выполняются», — сказал он.

Белоусов отметил, что ключевым вопросом для ведения наступательных действий остается комплектование войск. По его словам, работа на данном направлении идет успешно.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что с начала текущего года в воинские части прибыли более 210 тысяч контрактников. Также более 18 тысяч человек приняли на службу в добровольческие подразделения. За аналогичный период 2024 года контракт заключили около 190 тысяч граждан России.