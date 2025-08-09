Россиян начали массово вносить в реестр воинского учета перед осенним призывом

Последние недели россияне призывного возраста стали массово получать сообщения о внесении их персональных данных в единый реестр воинского учета. Уведомления носят информативный характер и не являются повесткой, объяснили в mk.ru .

Уведомления о постановке на воинский учет приходят даже женщинам-медикам, и тем, кто не годен или ограниченно годен к воинской службе. Получение уведомления не требует похода в военкомат, пояснили эксперты.

Единый реестр воинского учета — это централизованная государственная информационная система, задача которой — обеспечить прозрачность и оперативность взаимодействия военкоматов с мобилизационным ресурсом страны. В полноценном режиме реестр начал работать в мае 2025 года, электронные повестки могут начать рассылать уже осенью.

Массовая рассылка уведомлений означает, что хранившиеся на бумажном носителе данные вносят в электронную базу, это цифровизация существующего учета. Никаких действия от граждан миграция данных с бумаги в реестр не требует.