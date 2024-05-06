Мир 06 мая 2024, 07:14 Великобритания втянет Европу в конфликт с Россией на Украине — КНДР ЦТАК: Великобритания военной помощью Украине подтолкнет Европу к бедствиям войны РИА «Новости»

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Из-за военной помощи Украине Великобритания не только затянет конфликт, но и вовлечет в него народ Европы. Об этом предупредил международный обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства Кореи Сим Мин.

Заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина сможет атаковать Россию британским оружием, в КНДР расценили как безответственное и опасное. Сим Мин уверен, что политик сказал это в угоду США. По мнению журналиста, украинскую власть целенаправленно подстрекали к эскалации на фоне тяжелой ситуации на поле боя.

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«Одно безумное слово [Дэвида Кэмерона] может вызвать опаснейшую ситуацию, распространяющую пламя украинского конфликта на территорию России и потом на европейский регион, <…> невинные мирные жители могут потерпеть ужасную беду и катастрофу», — сказал он.

Дэвид Кэмерон заявил, что украинская армия «имеет право» наносить удары по России. Однако он исключил отправку войск НАТО в зону конфликта.