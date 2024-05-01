Польша перебросит военную технику к российской границе | 360°

Мир 01 мая 2024, 03:45 Польша перебросит военную технику к российской границе ВС Польши перебросят военную технику к границе с Россией из-за учений НАТО Freepik

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Армия Польши уже в мае собирается устроить масштабную переброску военной техники на север страны, в районы, которые расположены рядом с границей с Калининградской областью. Это связано с учениями Североатлантического альянса Steadfast Defender 2024, заявило командование ВС Польши в соцсети X.

«Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств», — сказано в публикации.

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Учения Steadfast Defender 2024 считают одними из самых крупных за последние десятилетия. Они нужны для укрепления оборонительных возможностей блока и демонстрации готовности к общим действиям в случае угрозы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что учения НАТО в Финляндии, которые начались 26 апреля рядом с российской границей, носят провокационный характер. Она отметила, что представители НАТО специально «нагнетают истерию» вокруг якобы российской угрозы.