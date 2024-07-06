В Дагестане в пять раз увеличили местную выплату при заключении контракта

Региональная выплата для заключивших контракт на прохождение службы в зоне СВО дагестанцев увеличится в пять раз. Об этом заявил в Telegram-канале глава региона Сергей Меликов.

Глава республики пояснил, что теперь единовременно контрактники могут рассчитывать на 500 тысяч рублей выплат, в то время как еще недавно эта сумма достигала ста тысяч.

«Я принял решение увеличить региональную выплату для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в зоне СВО, в пять раз», — отметил он.

Свое решение Меликов объяснил стабильными успехами России на передовой. Глава Дагестана обратил внимание, что, по последним данным, в регионе проживает 11 Героев РФ и еще несколько тысяч солдат, отмеченных наградами, ранее отличившихся на поле боя и проявивших свою доблесть в сражениях.

При этом на руки бойцы могут получить до 800 тысяч рублей разово: в эту сумму входят 500 тысяч рублей от властей республики, почти 200 тысяч рублей, выделяемых федеральными властями, а также еще сто тысяч от городов и районов, в которых родились участники спецоперации.

Зарплата контрактника, ежемесячно перечисляемая военным, останется на прежнем уровне и составит 204 тысячи рублей, резюмировал Меликов.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года контракты с Министерством обороны заключили 190 тысяч человек. В сутки число россиян, желающих отдать долг стране, растет в среднем на тысячу.