Контракты с Минобороны с начала года заключили около 190 тысяч человек

Медведев: в среднем тысяча человек в день подписывают контракт с Минобороны

Среднесуточный темп набора контрактников в Вооруженные силы составляет тысячу человек, с начала года контракты заключили около 190 тысяч. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании в Минобороны.

«Среднесуточный темп набора остается стабильным и составляет около одной тысячи человек. Может колебаться эта цифра — и в ту, и в другую сторону», — заявил Медведев.

Он отметил, что в целом задача по набору контрактников и добровольцев в интересах объединенной группировки войск, поставленная Владимиром Путиным, выполняется.

Отдельно он выделил важный вклад федеральных и региональных властей, а также крупных предприятий и госкорпораций.

«Они не только принимают активное участие в комплектовании нашей армии, но и многое делают для обеспечения бойцов всем необходимым на фронте, оказывают помощь и поддержку членам их семей», — подчеркнул зампредседателя Совбеза.

Также Медведев поблагодарил россиян, решивших добровольно поехать в зону боевых действий, сделав это из чувства долга, понимая все сложности и риски.

«Сегодня они защищают нашу страну на поле боя, проявляют стойкость, мужество и силу духа, уверенно приближая нашу победу над противником», — подытожил он.