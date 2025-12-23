В Белоруссии будут сами определять цели для запуска «Орешника»

Белоруссия будет сама определять цели для ударов ракетами российского комплекса «Орешник», размещенного на территории республики. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин в интервью китайскому телеканалу CGTN .

«Москва поможет с эксплуатацией гиперзвуковой ракеты», — добавил он.

О том, что ракета заступила на боевое дежурство в белорусской армии, президент Александр Лукашенко объявил 19 декабря. Он добавил, что комплекс более чем наполовину разработан в Белоруссии.

Его коллега Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны, заявил, что в российской армии серийная ракета начнет службу до конца года.