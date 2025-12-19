Лукашенко назвал «Орешник» наполовину белорусской разработкой

Ракетный комплекс «Орешник» более чем на 50% является белорусской разработкой. Об этом на заседании Всебелорусского народного собрания заявил президент республики Александр Лукашенко, его процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что не обращал внимания на детали производства комплекса, пока ему не сообщил об этом президент Владимир Путин.

«Оказывается, только ракета, сложное техническое сооружение, — это российского производства. Все остальное белорусское», — подчеркнул глава Белоруссии.

По его словам, комплекс уже находится на территории страны. Он нужен государству для защиты от угроз со стороны Запада, добавил Лукашенко.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин подчеркнул, что страна обязательно покажет, когда «Орешник» заступит в республике на боевое дежурство. Для комплекса уже оборудовали первые позиции.