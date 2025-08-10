Помимо комплекса «Орешник», российская армия располагает и другими образцами новейшего вооружения, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире «России 1». Он отметил, что не может раскрывать подробности о таких разработках.
«Я не могу называть то, что мне не положено называть, но есть», — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Президент России Владимир Путин 1 августа сообщил о начале серийного производства «Орешника» и уточнил, что первый комплекс уже поступил в войска. О нем впервые стало известно 21 ноября прошлого года, когда российский лидер рассказал об ударе этим вооружением в безъядерном гиперзвуковом оснащении по объекту ОПК в Днепропетровске.
