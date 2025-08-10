Замглавы МИД Рябков: у России есть другое новейшее оружие помимо «Орешника»

Помимо комплекса «Орешник», российская армия располагает и другими образцами новейшего вооружения, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире «России 1» . Он отметил, что не может раскрывать подробности о таких разработках.

«Я не могу называть то, что мне не положено называть, но есть», — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Также Рябков заявил о сохранении риска ядерного конфликта в мире и фиксации министерством признаков готовности некоторых столиц использовать ядерный фактор как инструмент решения проблем.

Президент России Владимир Путин 1 августа сообщил о начале серийного производства «Орешника» и уточнил, что первый комплекс уже поступил в войска. О нем впервые стало известно 21 ноября прошлого года, когда российский лидер рассказал об ударе этим вооружением в безъядерном гиперзвуковом оснащении по объекту ОПК в Днепропетровске.