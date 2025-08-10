Рябков заявил о сохранении риска ядерного конфликта

Риск ядерного конфликта в мире сохраняется. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1» .

По его словам, в российском внешнеполитическом ведомстве фиксируют признаки того, что некоторые столицы готовы использовать ядерный фактор как инструмент решения проблем.

Замглавы МИД назвал это «тревожным знаком» и отметил, что по мере приближения срока окончания действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) все отчетливее просматривается перспектива отсутствия какого-либо контроля над ядерными арсеналами.

Рябков заверил, что российский ядерный потенциал находится в надежных руках и будет работать на защиту страны.

В ноябре прошлого года замминистра заявил, что Россию, как ядерную державу, победить невозможно, назвав эту идею «очень опасной иллюзией».