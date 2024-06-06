ТОС-3 «Дракон» поступил на вооружение российских войск

Российская армия получила на вооружение новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-3 «Дракон». Эту информацию подтвердили источники «Известий» в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство впервые представило новую ТОС во время мероприятий, посвященных 45-летней годовщине со дня образования первой гвардейской мобильной бригады РХБЗ под Саратовом. Система попала на видео. Пока об этой машине мало известно.

Военные эксперты рассказали изданию, что новая машина изготовлена на базе танкового шасси, а также имеет 15 направляющих для пуска реактивных снарядов. Это меньше, чем у таких же машин предыдущих поколений, но зато ТОС является более маневренной и дальнобойной.

Кроме того, «Дракон» получил динамическую защиту как минимум бортов и защитный экран из сетки над пусковой установкой.

«Сокращение количества направляющих говорит о том, что даже такого количества боеприпасов будет достаточно для выполнения боевой задачи. Это может свидетельствовать об улучшении точности», — рассказал редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Эксперт по оружию войск РХБЗ Олег Желтоножко добавил, что сейчас упор делают на поражении конкретной боевой машины или огневой точки, а не площади.

Ранее в Ростехе сообщили, что российские военные получат модернизированные бронежилеты «Оберег», способные остановить бронебойную пулю.