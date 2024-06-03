Российские военные получат модернизированные бронежилеты

Российские военные получат крупную партию бронежилетов «Оберег» с увеличенной площадью защиты. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Поставки обеспечит завод «Октава», который находится в Туле. Производство заключило соглашение с Минобороны на передачу военным крупной партии средств индивидуальной защиты в модернизированном варианте.

Новые «Обереги» обладают классом защиты БР-4 в соответствии с требованиями Минобороны и останавливают бронебойную пулю с термоупрочненным сердечником из патронов к автоматическому оружию 5,45 на 39 мм и 7,62 на 39 мм.

Основу бронежилетов составляют специальные керамические бронеплиты с противопульной стойкостью. Кроме того, в экипировке есть пакеты арамидного волокна, который защищает носителя от осколков. При резких перепадах температуры и в воде свойства бронежилета остаются неизменными.

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