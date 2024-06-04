Шойгу станет координатором работы в сфере ОПК

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу будет координировать работу в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

Глава государства поручил завершить работу по проекту поручений о первоочередных задачах ОПК, объемах производства и рентабельности.

После вступления на пост секретаря Совбеза России Шойгу заявил, что продолжит отвечать за производство боеприпасов и снабжение армии военной техникой. По его словам, спецоперация на Украине будет главной задачей его работы.

Главой Минобороны стал Андрей Белоусов. В администрации президента РФ заявили, что экс-министру Шойгу предстоит курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.