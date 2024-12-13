Шадаев заявил о завершающей стадии создания реестра воинского учета

Создание реестра воинского учета скоро завершится. Об этом в комментарии журналисту LIVE Александру Юнашеву рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

«Реестр находится в завершающей стадии создания», — подчеркнул министр.

Ведением реестра воинского учета вместо Минцифры займется Минобороны. Изменения несут технический характер, для обычных граждан и военкомов ничего не поменяется. Такую меру приняли, так как Минцифры несет ответственность за техническую часть и работает со списком по поручению Минобороны.

В сентябре в тестовом режиме в России запустили сайт «Реестр повесток». На нем содержатся сведения об уведомлениях от военкоматов.