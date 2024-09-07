Ведением воинского учета теперь займется Минобороны России

Ведение реестра воинского учета перейдет от Минцифры к Минобороны, для этого подготовили изменения в постановление правительства. Проект опубликовали на официальном правовом сайте .

Как отметили в пресс-службе Минцифры, эти изменения несут технический характер. Для обычных граждан и военных комиссариатов ничего не поменяется. Такой шаг предприняли, потому что Министерство цифрового развития несет ответственность за техническую часть и работает с реестром по поручению Минобороны.

«Также документом предлагается закрепить обязанности по аттестации реестра за Минцифры. Такая процедура необходима для его проверки на соответствие требованиям по информационной безопасности», — привело сообщение ведомство РИА «Новости».

Ранее Владимир Путин подписал закон об обязанностях исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, участвующих в зоне специальной военной операции. Теперь несоблюдение запрета на ношение телефонов и других гаджетов, с помощью которых можно распространять данные о местоположении, будут считать грубым дисциплинарным нарушением. За него грозит арест сроком на 10 суток.