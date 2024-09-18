В России в тестовом режиме запустили сайт «Реестр повесток»

В России начал работать сайт «Реестр повесток», на котором содержатся сведения обо всех уведомлениях от военкоматов. Для входа в реестр необходимо пройти регистрацию.

На сайте в настоящее время проводится проверка Единого реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области, Республике Марий Эл.

Военнообязанные могут проверить на сайте наличие повесток, уточнить дату и время явки, а также получить выписку из реестра или воинского учета.

Военкомат имеет право направить повестку в четырех случаях: прохождение медосвидетельствования или призывной комиссии, уточнение документов воинского учета и отправка к месту прохождения военной службы.

Уведомление о необходимости явиться в военкомат по месту прописки могут вручить лично, отправить письмом по «Почте России» или разместить в реестре. Повестка будет считаться врученной через семь дней с даты ее размещения в реестре.

Ранее МВД отправило запросы в военкоматы с просьбой предоставить список тех, кто получил гражданство России, но не встал на воинский учет.