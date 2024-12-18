Герасимов раскрыл потери ВСУ в людях и технике с начала спецоперации

Герасимов: ВСУ потеряли 1 млн человек и 20 тысяч танков с начала спецоперации

Украинские войска после начала специальной военной операции потеряли около миллиона человек личного состава убитыми и ранеными, а также порядка 20 тысяч танков и бронированных машин. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Он подчеркнул, что несмотря на увеличение поставок военной помощи со стороны Западных стран украинские войска продолжают нести существенные потери в людях и технике.

«Потери противника с начала СВО составили около миллиона человек убитыми и ранеными, около 20 тысяч танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тысяч орудий полевой артиллерии, а также более 1 500 пусковых установок систем залпового огня», — перечислил Герасимов.

Такие же данные о потерях ВСУ с начала проведения специальной военной операции привел министр обороны России Андрей Белоусов в ходе выступления на расширенном заседании коллегии ведомства.

При этом он отметил, что более половины личного состава противник потерял только в этом году.

«В 2024 году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих ранеными и убитыми», — заявил Белоусов.

Министр добавил, что за год российские военные уничтожили более 58 тысяч единиц военной техники и вооружения противника, в том числе 18 тысяч — иностранного производства, а также нанесли значительный урон военно-промышленному комплексу Украины, остановив выпуск боеприпасов и техники.