Российская армия сильнее объединенных сил Евросоюза. В случае войны она сдержит натиск противника. Аналитик Французского института международных отношений (IFRI) Димитрий Минич сообщил об этом газете Le Monde .

Он прокомментировал доклад коллег из IFRI, которые пришли к выводу, что Россия имеет решающее преимущество над Евросоюзом в огневой мощи вооружений и мобилизационных возможностях армии. Минич связал то с тем, что европейские страны за последние 3,5 года так и не смогли нарастить мощности оборонной промышленности до запланированного уровня с тем, чтобы повысить свою обороноспособность.

Главным козырем России он назвал сухопутные войска. По мнению аналитика, именно в воздушно-наземных возможностях российская армия превзошла все европейские. С таким потенциалом она легко выстоит в потенциальном конфликте.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил некоторых коллег в подстрекательстве к войне Евросоюза с Россией. Он выступил против поддержки Украины за счет членов объединения.