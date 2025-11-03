Финской экономике предрекли коллапс

«В последние два десятилетия экономический рост в Финляндии практически застопорился», — сказал экономист Йоонас Тухкури.

Национальное статистическое управление подсчитало, что в 2023 году 16,9% населения страны находилось у черты бедности при уровне безработицы в 10%. За последние два года количество рабочих мест сократилось на 60 тысяч.

Госдолг Финляндии достиг более 82% ВВП при планке для членов Евросоюза в 60%. Одной из причин кризиса стали возросшие после вступления в НАТО расходы на оборону. В 2025 году правительство потратило на эти цели 6,5 миллиарда евро, год назад — на 500 миллионов евро меньше. К 2035 году члены НАТО договорились выделять на оборонные расходы 5% ВВП притом, что 3,5% ВВП Финляндии равны 11 миллиардам евро.

Тухкури, как и Центробанк страны, предупредил, что наращивание производства вооружений лишь на время увеличит ВНП. В долгосрочной перспективе оно подстегнет рост цен и увеличение госдолга.

О проблемах, связанных с членством в НАТО, предупреждал ранее глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. По его прогнозу, Финляндии придется сильно потратиться на перевооружение и размещение сил альянса на своей территории.