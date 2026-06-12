Путин второй раз за четыре месяца увеличил штатную численность ВС России

Президент России Владимир Путин второй раз за четыре месяца увеличил штатную численность Вооруженных сил. Указ разместили на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих», — говорится документе.

Правительству поручили оперативно обеспечить выделение Минобороны необходимых средств для реализации распоряжения. Документ от 4 марта 2026 года считается утратившим силу.

В марте штатная численность ВС РФ составляла 2 391 770 человек. Кремль планомерно и последовательно увеличивает количество защитников Отечества.

В сентябре 2024 года Путин объяснил, зачем проводится увеличение численности военных. По его словам, в России реализуют комплексную программу переоснащения армии и флота, для применения этой техники необходимы высококвалифицированные кадры.